Decreto Clima, ok a fiducia con 305 sì

, ok acon 305sì Via libera dell'Aula della Camera allaposta dal governo sul. I voti a favore sono stati 305, i contrari 215, nessun astenuto. L'Assemblea di Montecitorio passa ora all'esame degli ordini del giorno al testo. L'ok definitivo al provvedimento, già approvato dal Senato, è atteso tra stasera e domani. Il provvedimento deve essere convertito in legge entro venerdì prossimo.(Di martedì 10 dicembre 2019)