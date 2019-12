Ciclismo | la formazione e la rosa 2020 dell’Israel Cycling Academy | Greipel e Cimolai le

oasport

(Di martedì 10 dicembre 2019) Decimo appuntamento con la presentazione delle formazioni World Tour. Quest’oggi parleremo della new entry nella massima categoria: la Israel. Nata nel 2015, in questa stagione ha vissuto la sua massima esplosione con ben ventinove vittorie. Su tutte possiamo citare i sette sigilli del belga Ben Hermans, vincitore tra l’altro del Tour of Utah e del Giro dell’Austria. Abbiamo poi i cinque primati del lettone Krists Neilands, i quattro del velocista azzurro Davide, tra cui la Vuelta a Castilla y Leon, e i tre a testa per il cronoman austriaco Matthias Brändle e lo sprinter colombiano Edwin Ávila. Oltre al già citato Hermans, la nuova punta della Israel per la classifica generale sarà Dani Navarro, l’esperto spagnolo proveniente dalla Katusha-Alpecin. Non andranno nemmeno sottovalutati uomini completi come lo stesso Neilands, la new ...

