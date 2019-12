Cesare Zavattini | la mostra al via il 14 dicembre a Reggio Emilia

movieplayer

(Di martedì 10 dicembre 2019), la penna del cinema italiano, in, l'esposizione al via il 14, il 14al via aldedicata all'autore di Ladri di biciclette a. Il 13 ottobre 1969, giusto trent'anni anni fa, moriva. Tre decenni paiono poter essere un giusto tempo per analizzare un personaggio così complesso, originale e appassionato quale è stato. A lui - nelle diverse vesti di uomo di cinema, scrittore, fumettista, personaggio dal forte impegno politico - molti studi sono stati dedicati in Italia e nel mondo. Tuttavia un aspetto è rimasto, se non in ombra, certo meno indagato ed è quello che la Biblioteca Panizzi e l'Archivio...

