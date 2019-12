La nuova modalità AOD di Huawei arriverà su tutti questi smartphone | ma nel 2020

tuttoandroid

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Il Presidente della sezione software diafferma che il nuovo design dellaalways-on display presente sulla EMUI 10nel Q1L'articolo LaAOD disu, ma nelproviene da TuttoAndroid.

NintendoItalia : Il 05/12 arriverà un aggiornamento gratuito per #SuperMarioMaker2, con nuovi elementi per i livelli, una nuova moda… - WorldPc_ : Monopoly su Android e iOS: multiplayer online e modalità rapida, ma non è gratis: Monopoly torna su Android e iOS s… - gemmagaetani : nuova modalità comunicativa tra teatro e polit talk, ma per criticarla (perché rosica), e al contempo dire che comu… -