Dl Clima, governo pone fiducia a Camera

Ilha posto la questione diallasul decreto legge, già approvato dal Senato. Lo ha annunciato in Aula il ministro per i Rapporti con il Parlamento, D'Incà. Il voto diè fissato per domani mattina, alle 12.10, come deciso dalla Conferenza dei capogruppo. Il provvedimento deve essere convertito in legge entro venerdì prossimo.(Di lunedì 9 dicembre 2019)