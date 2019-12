Chiara Nasti risponde dopo la gaffe a Live – Non è la d’Urso | “non si confonderanno

trendit

(Di martedì 10 dicembre 2019) A– Non è la d’Urso unaha fatto impazzire i social. La padrona di casa Barbara d’Urso ha infatti messo su un talk dedicato agli influencer e alla loro ricchezza. Si è parlato quindi diBiasi, protagonista dell’ultimo scherzo de Le Iene che, la quale è finita nella bufera per via di una frase poco piacevole. In studio invece sono entrati alcuni influencer, tra cui. Quest’ultima però è stata scambiata da Barbara d’Urso proprio per la Biasi. Un momento che ha sicuramente fatto volare i telespettatori e la stessa conduttrice, che ha ironizzato sulla. Pocosui social la stessaè intervenuta e attraverso le Instagram Stories ha cercato di sdrammatizzare, senza però evitare alcune frecciatine Ma io sono una protagonista sempre. Non avevo capito un ca**o, grazie. Sicuramente non si ...

trash_italiano : Quando ti scambiano per Chiara Nasti e non ti danno neanche gli 80.000€. #noneladurso - MarioManca : La D'Urso scambia Chiara Nasti con Chiara Biasi ma io mica la biasimo perché dell'esistenza della Biasi io ho avuto… - trash_italiano : Non è la d’Urso, Barbara d’Urso invita Chiara Nasti ma la scambia per Chiara Biasi – VIDEO -