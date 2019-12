Bayonetta e Vanquish arrivano su PlayStation 4 e Xbox One a febbraio

eurogamer

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Dieci anni dopo il debutto originale,e Sam Gideon ritornano con il10th Anniversary Bundle su4 eOne, che verrà lanciato il 18o 2020! Questo bundle, disponibile a €39.99 in edizione fisica e digitale, include entrambi i titolioriginali, rimasterizzati in risoluzione 4K a 60fps su4 Pro eOne X.Siamo entusiasti di annunciare una collaborazione con Weapons Van per celebrare l'anniversario di entrambi i giochi con stile. Tutte le copie fisiche di10th Anniversary Bundle arriveranno in una SteelBook con un nuovissimo key art per.Questo art è stato creato appositamente per il 10° anniverssario dall'artista Dan Dussault, con la supervisione del director diHideki Kamiya, PlatinumGames e SEGA.Leggi altro...

