anteprima24

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minutodi Carlo Tarallo Diecisono statedalla Polizia di Stato per il lancio di sacchetti di immondizia nei confronti del governatore Vincenzo De, avvenuto nel corso della sua visita ad Aversa (Caserta) del 30 novembre scorso. E’ quanto riferisce l’Ansa. Si tratta di attivisti del movimento Stop Biocidio, che su Facebook aveva rivendicato la paternità dell’. Lo stesso De, qualche giorno dopo il fatto, si era recato alla Questura di Napoli per denunciare l’accaduto, e nell’occasione aveva ricordato uno striscione esposto dai manifestanti, simile ad uno mostrato nel febbraio 2018 a Pozzuoli, nel corso di una visita in cui Deera stato contestato con lancio di sacchetti. I poliziotti del Commissariato di Aversa hanno identificato i responsabili attraverso le telecamere di videosorveglianza piazzate ...

Popcorn04476601 : RT @Hakflak: #0ggiCosì #EmozioniDiDonna?? La felicità è un agguato si viene pressi alla sprovvista ...e forse è meglio così...?? ??Erri De L… - anteprima24 : ** #Agguato a De Luca, identificate 10 persone. Si indaga per diversi reati ** - Mirella73767634 : RT @Hakflak: #0ggiCosì #EmozioniDiDonna?? La felicità è un agguato si viene pressi alla sprovvista ...e forse è meglio così...?? ??Erri De L… -