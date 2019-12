Scontro tra bus e camion rifiuti a Milano | morta la donna coinvolta

tg24.sky

(Di domenica 8 dicembre 2019) Èlarimastaieri, 7 dicembre, in unotra un filobus dell'Atm e unper la raccoltadell'Amsa in cui sono rimaste ferite altre undici persone (FOTO). Atm "nell'apprendere che la passeggera gravementenell'incidente stradale di ieri è deceduta - sottolinea l'azienda trasporti -, esprime la sua profonda vicinanza ai familiari in questo momento di grande dolore".

