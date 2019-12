Luci | week end Immacolata con bagno e traffico ok

anteprima24

(Di domenica 8 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minutoSalerno – Bilancio positivo per ilend dell’. Il piano-navette, qualche intelligente accorgimento – come il parcheggio dei bus al molo Manfredi, lato stazione marittima – e, soprattutto, il numero maggiormente sostenibile di visitatori provenienti in primis da Roma, dalla Puglia e da gran parte del centro-sud hanno evitato ingorghi e imbottigliamenti. Complice la temperatura piacevole, una persona ha addirittura fatto ilnelle acque di Santa Teresa, spiaggia sulla quale il fenomeno della putrefazione delle alghe portate a riva dalle recenti mareggiate, oggi ha lasciato posto alle acque apparentemente pulite. L'articoloendconok proviene da Anteprima24.it.

