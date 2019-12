Genova | ruba un' auto e dentro c’è un 82enne malato di Alzheimer

ilgiornale

(Di domenica 8 dicembre 2019) Valentina Dardari L’anziano è stato ritrovato su una panchina davanti alla stazione Principe. Il ladro è ancora in fuga. Anche la macchina è stata recuperata in via Colombo Particolare furto quello che è avvenuto amartedì scorso, 3 dicembre. Un ladro hato in via Rivarolo un’mobile con a bordo, seduto sul sedile posteriore, un anziano gravemente. L’è stato poi ritrovato da solo, su una panchina davanti alla stazione ferroviaria di Principe, verso le 23. L’invece qualche ora dopo il furto, in via Colombo. Il malvivente non è stato ancora rintracciato, alle calcagna ha le forze dell’ordine genovesi che stanno cercando indizi all’interno della macchina. Il fatto è avvenuto tra martedì 3 e mercoledì 4 dicembre, quando un ladro ha preso di mira un’mobile momentaneamente parcheggiata in via Rivarolo. Il badante era sceso dall'lascaindo ...

