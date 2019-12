Classifica Coppa del Mondo salto con gli sci femminile 2019-2020 | la gradutatoria dopo

oasport

(Di domenica 8 dicembre 2019)le prime due prove dideldicon gli sci, entrambe a Lillehammer, si ricomincia da dove si era finito: Maren Lundby prende la testa con due vittorie e, dunque, si colloca subito a quota 200 punti. Duo austriaco all’inseguimento, con Chiara Hoelzl ed Eva Pinkelnig. Sono due le italiane già presenti nella graduatoria: si tratta di Lara Malsiner, che è al 23° posto, e di Elena Runggaldier, che è invece al 35°. Complessivamente, ad oggi, nellacompaiono 36 saltatrici.DELCON GLI SCI1 Maren Lundby (NOR) 200 2 Chiara Hoelzl (AUT) 140 3 Eva Pinkelnig (AUT) 125 4 Ema Klinec (SLO) 100 5 Sara Takanashi (JAP) 89 6 Katharina Althaus (GER) 80 7 Yuki Ito (JAP) 72 8 Jacqueline Seifriedsberger (AUT) 60 8 Nika Kriznar (SLO) 60 10 Marita Kramer (AUT) 55 23 Lara Malsiner (ITA) 16 35 Elena Runggaldier (ITA) ...

