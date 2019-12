Bambini trovano Tux e gli salvano la vita

bigodino

(Di domenica 8 dicembre 2019) Pochi mesi fa, i volontari di Hope For Paws, hanno ricevuto una segnalazione su un cagnolino che era stato investito e che aveva urgentemente bisogno di aiuto. Quelle parole per i ragazzi, sono state davvero drammatiche e per questo sono andati a vedere la situazione immediatamente. Quando sono arrivati sul luogo dell’incidente, hanno scoperto che un gruppo diaveva trovato quel cucciolo, ma le sue condizioni erano davvero gravi. Proprio per questo i volontari, hanno deciso di portarlo con urgenza nella clinica veterinaria della città. Aveva bisogno di cure urgentemente ed ogni minuto per loro, era fondamentale. Ladel cane era in grave pericolo. Durante il viaggio, i ragazzi hanno deciso di chiamare il cucciolo Tux, ma nessuno di loro sapeva se sarebbe riuscito a superare le ferite che aveva riportato. Era disorientato ed impaurito. Il medico dopo averlo visitato ...

sinigagl : A 6 mesi dall'inchiesta Angeli e Demoni nel comune emiliano, i servizi sociali di tutta Italia sono sotto attacco.… - Andrea_Iacomini : RT @oss_romano: #5dicembre Raccolta fondi record lanciata dall’ @UNICEF per il 2020. Servirebbero 4,2 miliardi di dollari nel 2020, per ri… -