Ancelotti | «I giocatori non devono giocare per me | ma per la maglia che portano»

(Di domenica 8 dicembre 2019) Un silenzio craxiano. Più breve di quelli craxiani ma comunque in scia. È cominciata così la conferenza stampa di Carloal termine del pareggio 1-1 tra Udinese e Napoli. La frase clou è quella che abbiamo riportato nel titolo: «Inonper me,per lache indossano». Ha spiegato la partita: «Nel primo tempo le risposte non ci sono state, ed è stata una delusione. Nel secondo tempo ci sono stati più idee, coraggio, determinazione, velocità, ritmo, aggressività. La reazione che c’è stata, può essere positiva per le prossime partite». «È vero che i calciatori sono preoccupati, un po’ nervosi, lo ha dimostrato anche la partita, questo annebbia le idee, manca lucidità, però non ci sono spaccature dentro la squadra né con me. Non c’è contestazione dei metodi di allenamento. C’è nervosismo per un periodo che nessuno ...

