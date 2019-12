WhatsApp non ha ancora eliminato il problema delle catene spam

Tiziano vuole il gatto ma il venditore gli scrive su WhatsApp : "Non vendiamo ai transessuali" : Nuovo caso di discriminazione a Cassino. L'acquirente, ausiliario del traffico a Cassino, è gay. Si è visto rispondere con questo messaggio alla richiesta di accordarsi per il felino. Ha controbattutto con un "vergognati" ed è stato bloccato

WhatsApp spegne dieci candeline : speriamo di non doverne aspettare altrettanti per l’arrivo degli account multipli : Questo mese ricorrere l'anniversario di WhatsApp che compie 10 anni fra nuove feature e il tanto atteso supporto agli account multipli L'articolo WhatsApp spegne dieci candeline: speriamo di non doverne aspettare altrettanti per l’arrivo degli account multipli proviene da TuttoAndroid.

Conto corrente : falsi messaggi WhatsApp dalla banca - come non cascarci : Conto corrente: falsi messaggi Whatsapp dalla banca, come non cascarci Il Conto corrente è sempre sotto le ire degli hacker, intenzionati a rubare le credenziali di accesso al Conto e ad architettare truffe più o meno congegnate per trasferire denaro o rubare i soldi. Il phishing è la truffa più comune e consiste nell’inviare dei messaggi via mail ai titolari di un Conto corrente, avvisandoli dell’urgenza di una certa cosa per la quale è ...

Durov - CEO di Telegram - non usa mezze parole : WhatsApp è un colabrodo e non tiene al sicuro i vostri messaggi : In un lungo post su Telegram il CEO Pavel Durov critica aspramente WhatsApp e ammonisce gli utenti che non tengono alla sicurezza dei propri messaggi L'articolo Durov, CEO di Telegram, non usa mezze parole: WhatsApp è un colabrodo e non tiene al sicuro i vostri messaggi proviene da TuttoAndroid.

Se avete uno smartphone molto vecchio fate attenzione : a breve WhatsApp non funzionerà più : Nei prossimi mesi sono in programma alcune "scadenze" del supporto di WhatsApp e la più importante è probabilmente quella che riguarda Windows 10 Mobile L'articolo Se avete uno smartphone molto vecchio fate attenzione: a breve WhatsApp non funzionerà più proviene da TuttoAndroid.

Avevano creato un gruppo WhatsApp per evitare autovelox e non solo : guai per 62 indagati di Canicattì : Un gruppo WhatsApp condivideva l'ubicazione di autovelox, cosa che è costata cara a 62 persone della provincia di Agrigento adesso indagati L'articolo Avevano creato un gruppo WhatsApp per evitare autovelox e non solo: guai per 62 indagati di Canicattì proviene da TuttoAndroid.

WhatsApp - nuovo allarme sicurezza : "Non aprite questo file" : È sufficiente un file MP4 apparentemente innocuo per mettere in ginocchio la sicurezza di WhatsApp. Facebook, proprietaria...

La versione 2.19.336 di WhatsApp per Android introduce alcune nuove emoji ma non l’attesa dark mode : WhatsApp per Android si aggiorna alla versione 2.19.336 portando nuove emoji e il nuovo logo di Facebook L'articolo La versione 2.19.336 di WhatsApp per Android introduce alcune nuove emoji ma non l’attesa dark mode proviene da TuttoAndroid.

Ecco come bloccare un contatto su WhatsApp e non ricevere più messaggi fastidiosi : WhatsApp mette a disposizione degli utenti un apposito strumento che offre agli utenti la possibilità di bloccare un contatto ritenuto fonte di "fastidio" L'articolo Ecco come bloccare un contatto su WhatsApp e non ricevere più messaggi fastidiosi proviene da TuttoAndroid.

CorSera : i bambini vittime inconsapevoli della violenza delle chat WhatsApp. I genitori non controllano : Il Corriere della Sera racconta il mondo delle chat Whatsapp tra ragazzini. Qualcosa che i genitori il più delle volte ritiene innocua ma che in realtà cela pericoli. Lo dimostra il caso riportato dal quotidiano, che ha spinto i genitori ad una denuncia vera e propria. Tutto nasce in provincia di Milano, a Pogliano Milanese. Un ragazzino di 13 anni lancia una “challenge”, quella di aprire un gruppo WhatsApp e di provare a raggiungere ...

Facebook down - Instagram e WhatsApp non funzionano/ Problemi in Italia ma non solo... : Facebook down, Instagram e WhatsApp non funzionano: picco di segnalazioni nelle ultime ore in Italia e in tutto il mondo. Cosa sta succedendo.

Messaggio con WhatsApp temporaneamente non disponibile oggi 11 novembre : riprova tra 5 minuti : Ci sono segnalazioni sparse in Italia per quanto riguarda il Messaggio "WhatsApp temporaneamente non disponibile", con gli utenti invitati a riprovare ad accedere alla piattaforma tra 5 minuti. Dopo alcuni problemi riscontrati con la nota app di messaggistica qualche settimana fa, dunque, oggi 11 novembre tocca fare i conti con un'anomalia difficile da spiegare, anche perché a differenza di quanto avvenuto in passato non si può parlare di un ...

WhatsApp - arriva la blacklist per chi non può aggiungerti nei gruppi : (foto: Alberto Pezzali/NurPhoto via Getty Images) WhatsApp ha recentemente reso disponibile un aggiornamento che ha migliorato la privacy dell’applicazione. Una delle funzioni più attese dagli utenti è legata alla possibilità di selezionare nella propria lista dei contatti le persone che non potranno più aggiungere il vostro numero ai gruppi di chat creati nell’applicazione. Questa funzione è l’evoluzione della precedente opzione che permetteva ...

WhatsApp - arriva la blacklist per chi non può aggiungerti nei gruppi : Whatsapp (Photo by Alberto Pezzali/NurPhoto via Getty Images) Whatsapp ha recentemente reso disponibile un aggiornamento che ha migliorato la privacy dell’applicazione. Una delle funzioni più attese dagli utenti è legata alla possibilità di selezionare nella propria lista dei contatti le persone che non potranno più aggiungere il vostro numero ai gruppi di chat creati nell’applicazione. Questa funzione è l’evoluzione della precedente opzione ...