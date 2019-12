Svelati i 10 finalisti di Sanremo Giovani in onda il 19 dicembre su Rai1

optimaitalia

(Di sabato 7 dicembre 2019) Sono finalmente ufficiali idi, emersi dalla secsemifinale di Italia Sì, con la conduzione di Marco Liorni. I primi 5 concorrenti erano già stati decisi nel corso della prima semifinale, andata insuil 23 novembre scorso. Tanti i volti noti che hanno preso parte a questa sectranche di selezioni, come Jefeo, che nella scorsa edizione ha preso parte ad Amici di Maria De Filippi, senza però riuscire a centrare la finale nella quale ha trionfato Alberto Urso. Ididel Idella sectornata di selezioni sono Avincola con Un rider, gli Eugenio in via di Gioia con Tsunami, Jefeo con Un due tre stella, Réclame con Il viaggio di ritorno, Shari con Stella. I nomi degli artisti che hanno preso parte all'ultima delle semifinali vanno ad aggiungersi a quelli che hanno già passato il turno, individuati ...

