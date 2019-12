leggo

(Di sabato 7 dicembre 2019) Il rosso predomina. E non poteva non essere se in scena c?èdi. Dagli allestimenti del palco reale in Teatro agli addobbi del foyer. Una prima piena di fiori e strascichi....

leggoit : Scala, sedici minuti di applausi, successo strepitoso della Tosca di Puccini -