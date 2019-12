Mercato Juve | Paratici | «L’infortunio di Khedira? Non siamo preoccupati»

calcionews24

(Di sabato 7 dicembre 2019)sull’infortunio di: «Nonpiù di tanto, abbiamo centrocampisti forti» Nel pre partita contro la Lazio, il dirigente della, Fabio, è intervenuto ai microfoni di Dazn facendo il punto sull’imminentedi gennaio. Ecco le sue dichiarazioni: «Noiconvinti di avere una rosa super competitiva. L’infortunio dipuò capitare, abbiamo altri centrocampisti molto bravi. Nonpiù di tanto. Milinkovic Savic? Bravo giocatore ma è della Lazio, quindi un avversario». Leggi su Calcionews24.com

I_AM_AM2301 : @lucamalincarne @juventibus Pogba era un Giocatore proveniente dalle giovanili con poche centinaia di minuti tra i… - StoriaAmore79 : CONTE ATTACCA ANCORA LA JUVE E ANNUNCIA: “Si al mercato. Con questa squadra non saremo in grado di vincere perché l… - bercri72 : @FabRavezzani Alla fine caro direttore dobbiamo tener duro fino alla sosta e non perdere troppi punti dalla Juve po… -