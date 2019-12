L' Onu impotente | Troppe divisioni in Libia | senza pace ondate di migranti

huffingtonpost

(Di sabato 7 dicembre 2019) Quasi uno sfogo, sicuramente un grido d’allarme, perché innon si stanno facendo più progressi. Sul campo si combatte, mentre la diplomazia è spaccata. Ghassan Salamè prende la parola al Med Dialogues a Roma e non nasconde l’impotenza delle Nazioni Unite dinanzi a questa situazione: “Mi spiace dire che nel sistema internazionale ci sono profondeche hanno impedito al Consiglio di Sicurezza Onu di chiedere un cessate il fuoco. E dall’inizio di questa guerra, il livello interferenze esterne inè aumentato in modi diversi, allineamenti diplomatici, armi, sostegno tecnico e approvvigionamento” ha dichiarato l’inviato speciale Onu per la.L’alternativa a unadie prosperità ”è orribile”, sottolinea Salamè, perché se non cesserà il ...

