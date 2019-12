Gotti | “Non ci ho preso gusto a fare l’allenatore Spero di togliermelo presto questo

ilnapolista

(Di sabato 7 dicembre 2019) Dopo il pareggio contro il Napoli, ai microfoni di Sky è intervenuto il tecnico dell’Udinese Luca. E’ soddisfatto del risultato? “Sono soddisfatto del risultato contro un’ottima squadra. Mi dispiace perché si erano creati i presupposti permale al Napoli. Nonostante abbiamo fatto una partita difensiva tutti insieme, concedendo pochissimo. Mi è dispiaciuto non aver sfruttato la situazione”. E’ comunque un buon segnale riuscire a imprimere una buona prestazione davanti ai vostri tifosi. “Sono d’accordo. Il senso è che pur avendo fatto una partita prettamente difensiva contro una squadra che ti costringe a farlo, si è vista una squadra in campo”. La squadra ha fatto esattamente ciò che avevi chiesto in conferenza in vigilia. “Non sempre le idee vengono soddisfatte dal campo. Domenica scorsa all’Olimpico siamo ...

