Fabrizio Corona lascia il carcere | sconterà la pena in un istituto di cura

cronacasocial

(Di sabato 7 dicembre 2019)uscirà dallaindivicino a Monza. Lo ha stabilito il giudice di Sorveglianza di Milano con una decisione «umanitaria», come scritto dal Corriere della Sera. Si tratta, infatti, di una «differimento dellada eseguire in detenzione domiciliare umanitaria» in undal quale non potrà allontanarsi in quanto è il luogo nel quale proseguirà a scontare la suadurante le cure.è stato in5 anni e 5 mesi (su 9 anni e 8 mesi totali) ed era stato ammesso a misure alternative finché nel marzo 2019 il beneficio gli era stato revocato a causa di una serie di violazioni, alcune delle quali durante le sue presenze in televisione. LEGGI ANCHE:rinviato a giudizio per avere diffamato Selvaggia Lucarelli. Ora le relazioni psichiatriche dell’èquipe di San Vittore hanno segnalato il patologico ...

fattoquotidiano : Fabrizio Corona lascia il carcere. Il giudice: “Deve curare una patologia psichiatrica”. Sconterà la pena in un ist… - ChiccoseDOC : FABRIZIO CORONA POTRA’ SCONTARE FUORI DAL CARCERE LA RESTANTE PENA.. - GBroleri : Che ne direste di mandarlo in Siria a dare una mano nell'assistenza ai bimbi ? Questo coglione avrebbe la prima occ… -