Carrellata di aggiornamenti per Honor V10 View 10 | ben 3 patch pronte al download

(Di sabato 7 dicembre 2019) Non hanno di che lamentarsi i proprietari diV10 alias10. Sebbene in terra asiatica i modelli inizino a ricevere proprio in questo periodo la prima beta EMUI 10, nel vecchio continente si stanno materializzando proprio gli step propedeutici al prossimo importante rilascio, nella forma di ben tredi sicurezza degli ultimi mesi. La distribuzione è abbastanza complessa e va dunque specificata anche per varianti diverse degli smartphone. Alcuniv10/10 ricevono l'aggiornamento di sicurezza di novembre con la build EMUI 9.1.0.358 che ha un peso di 242 MB. Il presente rilascio contribuisce a risolvere 3 vulnerabilità critiche, 15 alte e una sola di livello medio. Per quanto riguarda lacombinata di settembre e ottobre sempre a bordo degliV10 e10 europei, si fa riferimento poi all'aggiornamento EMUI 9.1.0.356 ben più corposo ossia con ...

