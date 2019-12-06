Traffico Roma del 06-12-2019 ore 20:00 (Di venerdì 6 dicembre 2019) UN INCIDENTE PROVOCA CODE SUL RACCORDO ANULARE NEL TRATTO NOMENTANA A24. SIAMO IN CARREGGIATA INTERNA. Traffico INVECE SUL TRATTO DI RACCORDO PONTINA APPIA A SEGUITO DI INCIDENTI DISAGI SULL’APPIA E SULLA VIA TUSCOLANA. SULL’APPIA INCIDENTE PRIMA DI VIA DELLE CAPANNELLE VERSO IL RACCORDO. ANCHE SULLA TUSCOLANA INCIDENTE VERSO FUORI Roma ALL’ALTEZZA DELL’ANAGNINA. SULLA NOMENTANA POTREBBE ANCORA PROVOCARE RIPERCUSSIONI UN INCIDENTE TRA VIALE XXI APRILE E LA TANGENZIALE. ORMAI IN DIMINUZIONE I DISAGI PER Traffico MA CI SONO STRADE IN CUI È DIFFICILE IL TRANSITO. SULLA TANGENZIALE CODE DA SAN GIOVANNI AL TRATTO URBANO DELLA A24. SULLA VIA SALARIA CODE TRA VILLA ADA E PRATI FISCALI. MAGGIORI INFORMAZIONI SU QUESTE E ALTRE NOTIZIE SONO DISPONIBILI SUL NOSTRO SITO WWW.LUCEVERDE.IT OPPURE SCARICANDO L’APPLICAZIONE LUCEVERDE ———————– AUTORE: ...
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romadailynews : Traffico Roma del 06-12-2019 ore 20:00: UN INCIDENTE PROVOCA CODE SUL RACCORDO ANULARE NEL… - VAIstradeanas : 20:02 #SS7 Traffico da Colli Albani a Piazza dei Re di Roma.Velocità:10Km/h - zazoomnews : Traffico Roma del 06-12-2019 ore 19:30 - #Traffico #06-12-2019 #19:30 -
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Traffico Roma del 06-12-2019 ore 08:00 RomaDailyNews
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Traffico Roma del 06-12-2019 ore 19 : 30: DISAGI PER UN INCIDENTE SULLA NOMENTANA TRA VIALE XXI APRILE E LA TANGENZIALE. INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI VIA VASI. SU CORSO FRANCIA UN INCIDENTE TRA LA TANGENZIALE E LA VIA FLAMINIA RALLENTA IL Traffico. INCIDENTE IN ZONA GROTTA PERFETTA. DISAGI IN VIA CALDERON DE LA BARCA. SI TRANSITA SU CARREGGIATA RIDOTTA ALL’ALTEZZA DI PIAZZALE JONIO. IN CORSO UN INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO PER RAMI PERICOLANTI. SULLA TUSCOLANA Traffico, DISAGI, IN ...
Traffico Roma del 06-12-2019 ore 19 : 00: ALCUNI INCIDENTI STANNO PROVOCANDO DISAGI E RIPERCUSSIONI. SULLA PONTINA CODE DA CASTEL DI DECIMA A MONTE D’ORO. A SEGUITO DI UN INCIDENTE CODE SUL TRATTO DI DIRAMAZIONE DELLA A1 Roma-NAPOLI TRA IL RACCORDO E MONTEPORZIO. PER UN INCIDENTE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ALTEZZA TOR CERVARA RIPERCUSSIONI ANCHE PER CHI SI TROVA SULLA TANGENZIALE. ORE QUESTE POI DI Traffico E DISAGI. CODE IN DIVERSE STRADE. SULLA VIA ARDEATINA DISAGI IN USCITA DA ...
Traffico Roma del 06-12-2019 ore 18 : 30: ALCUNI INCIDENTI STANNO PROVOCANDO DISAGI E RIPERCUSSIONI. SULLA PONTINA CODE DA CASTEL DI DECIMA A MONTE D’ORO. A SEGUITO DI UN INCIDENTE CODE SUL TRATTO DI DIRAMAZIONE DELLA A1 Roma-NAPOLI TRA IL RACCORDO E MONTEPORZIO. PER UN INCIDENTE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ALTEZZA TOR CERVARA RIPERCUSSIONI ANCHE PER CHI SI TROVA SULLA TANGENZIALE. ORE QUESTE POI DI Traffico E DISAGI. CODE IN DIVERSE STRADE. SULLA VIA ARDEATINA DISAGI IN USCITA DA ...
Traffico Roma del 06-12-2019 ore 18 : 00: NON SOLO Traffico IN USCITA DA Roma MA ANCHE INCIDENTI. SULLA VIA CRISTOFORO COLOMBO INCIDENTE VERSO OSTIA ALTEZZA VIA DI MALAFEDE. VEICOLO IN PANNE SULLA PONTINA DOPO CASTEL RomaNO. CODE A SEGUITO DI UN INCIDENTE SUL TRATTO DI DIRAMAZIONE DELLA A1 Roma-NAPOLI TRA IL RACCORDO E MONTEPORZIO. ALTRO INCIDENTE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA LE USCITE TOGLIATTI E TOR CERVARA ALTRI INCIDENTI, IN QUESTO CASO POSSIBILI DISAGI: SUL PIAZZALE ...
Traffico Roma del 06-12-2019 ore 17 : 30: DIFFICILE LA CIRCOLAZIONE SULLA VIA ARDEATINA ALTEZZA RACCORDO: VERSO Roma A CAUSA DI UN INCIDENTE, IN USCITA DALLA CITTÀ PER Traffico INTENSO. SULLA VIA CRISTOFORO COLOMBO CODE PER INCIDENTE VERSO OSTIA. INCIDENTE ALTEZZA VIA DI MALAFEDE. SUL TRATTO DI DIRAMAZIONE DELLA A1 Roma-NAPOLI, RISOLTO L’INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI MONTEPORZIO MA CI SONO ANCORA AL MOMENTO RIPERCUSSIONI. CODE DA TORRENOVA. VICINO VIA DI TOR TRE TESTE UN INCIDENTE IN VIA ...
Traffico Roma del 06-12-2019 ore 17 : 00: PARTICORALMENTE DIFFICILE LA CIRCOLAZIONE SULLA VIA ARDEATINA. DISAGI NELLE DUE DIREZIONI NELLE VICINANZE DEL RACCORDO: VERSO Roma A CAUSA DI UN INCIDENTE, IN USCITA DALLA CITTÀ PER Traffico INTENSO. ALL’EUR DISAGI SULLA VIA CRISTOFORO COLOMBO ALTEZZA ATLANTICO DIREZIONE MARCONI, QUI C’ERA UN INCIDENTE ORA SI TRATTA DI Traffico. TRA VIA TORRE ROSSA E L’AURELIA, Traffico, CODE, IN VIA AURELIA ANTICA. CODE SULLA VIA TRIONFALE TRA MONTE MARIO E ...
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