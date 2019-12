Stop ai bus turistici | Natale di inferno a Napoli | ecco il piano disperato dell’Anm

anteprima24

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Tempo di lettura: 3 minuti– Centro storico dioff-limits per i bus, è subito caos alle stelle dopo l’entrata in vigore del dispositivo di traffico per le festività natalizie. La decisione del Comune di inibire l’accesso ai grandi pullman privati nel giro di poche ore ha già determinato due, tutt’altro che trascurabili, conseguenze: interi piazzali, dal Vomero al rione Luzzatti, sono stati presi d’assalto dai conducenti intasando la circolazione della zona; e ben quattro lineesono state letteralmente stravolte. Il motivo è presto detto ed è riportato, nero su bianco, all’interno della circolare che il managementha redatto il 5 dicembre: “In previsione dei rilevanti afflussi di busnell’area del parcheggio Brin, dove è stato programmato un polo di interscambio per la prosecuzione degli spostamenti verso il centro, di dispone ...

