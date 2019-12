Salvini-Carola | scontro acceso | “Lei mi denuncia? Io la denuncio”

Salvini controdenuncia Carola : "Porto in tribunale la signorina" : Serena Pizzi L'eroina della sinistra denuncia il leader della Lega: "Istiga a delinquere". Salvini: "Hai speronato una motovedetta" La "regina" di sinistra e radical chic è tornata a colpire. Carola Rackete, la capitana della Sea Watch 3, dopo aver speronato quest'estate una motovedetta della Guardia costiera per far entrare illegalmente una cinquantina di immigrati in Italia e dopo aver messo sotto osservazione l'operato di Matteo ...

Conte minaccia querela - Salvini fa lo spavaldo : “Si metta in fila - prima c’è Carola” : Dopo la minaccia di querela da parte del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nei confronti di Matteo Salvini in seguito alle dichiarazioni di quest'ultimo sul Mes e sul ruolo dell'inquilino di Palazzo Chigi, è lo stesso leader della Lega a replicare ironizzando: "Si metta in fila, prima viene Carola". E lanciando nuove accuse: "Attorno a questo governo c'è un'aria di menzogna che non fa bene al Paese".Continua a leggere

La7 - lite Gruber-Borgonovo su Sardine. E su Carola Rackete la conduttrice ricorda : “Salvini la chiamò ‘zecca’ - termine usato dai nazisti” : Botta e risposta serrato a “Otto e Mezzo”, su La7, tra la conduttrice della trasmissione, Lilli Gruber, e il vicedirettore de La Verità, Francesco Borgonovo, sulle Sardine e sulle loro mobilitazioni. Il giornalista accusa i giovani manifestanti di non avere valori di spessore, se non la protesta contro Salvini. Immediata la replica di Lilli Gruber, che obietta: “Nel frattempo, comunque, riempiono le piazze italiane, quindi ...

Decreti sicurezza - Orfini e Pd e il piano "Forza Carola Rackete" : come smantelleranno le leggi di Salvini : Tutto pronto per l'assalto ai Decreti sicurezza targati Matteo Salvini. La sinistra del Pd guidata da Matteo Orfini, con la sponda di LeU, preme per lo smantellamento delle leggi su sbarchi e rimpatri, Luigi Di Maio e M5s frenano (sarebbe una imbarazzante ammissione di "colpevolezza", una manciata d

Salvini attacca di nuovo Carola Rackete : “Non vedo l’ora di espellere questa comunista tedesca” : "L'eroina della sinistra è stata interrogata per quattro ore. Ci sarà un giudice che almeno stavolta farà rispettare le leggi, la sicurezza e la dignità del nostro Paese? Io non vedo l'ora di espellere questa comunista tedesca e rimandarla a casa sua": così il ministro dell'Interno ha commentato l'interrogatorio di Carola Rackete. Il legale della comandante: "Il clima di odio c'è e viene alimentato da dichiarazioni irresponsabili, aggressive e ...