Coppa Italia | i risultati dei sorteggi per stabilire i campi su cui si disputeranno gli

ilnapolista

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Dopo la tre giorni diche ha determinato gli accoppiamenti degli ottavi di finale, si è tenuto oggi ilo peril campo delle sfide degli ottavi non previste già dal tabellone. In caso di club appartenenti a categorie differenti non c’è stato bisogno di decidere, visto che il regolamento parla chiaro: le sfide tra Lazio e Cremonese e tra Napoli e Perugia sirispettivamente all’Olimpico e al San Paolo (a Fuorigrotta ci sarebbe anche l’eventuale quarto con la Lazio, essendo il Napoli testa di serie numero 1 e la Lazio tra le prime 8). Per le altre, invece, è servito ilo per gli ottavi ed anche per i quarti. Ecco dove si giocheranno le partite degli ottavi: Fiorentina-Atalanta all’Artemio Franchi Inter-Cagliari al Giuseppe Meazza Milan-SPAL al Giuseppe Meazza Torino-Genoa all’Olimpico Grande Torino Parma-Roma ...

Inter : ?? | COPPA ITALIA Definita l'avversaria dei nerazzurri negli ottavi di finale di #CoppaItalia ?? - SerieA : ?? COPPA ITALIA ?? ?? SORTEGGI OTTAVI DI FINALE La @juventusfc giocherà in casa l’ottavo di finale contro l’… - SerieA : ?? COPPA ITALIA ?? ?? SORTEGGI OTTAVI DI FINALE L’@Inter giocherà in casa l’ottavo di finale contro il… -