notizie

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Poche settimane fa, la storia del piccolo Narwhal aveva fatto il giro del mondo e aveva commosso il web. Meglio conosciuto come “il”, Narwhal è nato con una protuberanza sulla testa, come se fosse un vero. Questo è il motivo secondo il quale ilè stato abbandonato e, oggi, preso di mira dagli haters sul web. IlNarwhal Il mese scorso in una discarica nelle zone rurali di Jackson, nel Missouri, e recuperato dalla Mac’s Mission, un’organizzazione per il salvataggio dei cani. Proprio grazie alla particolarità sulla testa, rivelatasi una coda, era diventato molto famoso sul web, tanto da ricevere centinaia di richieste di. Sembrava che la storia potesse avere un lieto fine, eppure non è così. La fondatrice dell’associazione Mac’s Mission, Rochelle Steffen, ha raccontato che l’inaspettato successo di ...

notizieit : Minacciato di morte, il #cane unicorno non sarà più dato in adozione - wannabebaol : Credo che anche la scemenza ormai si stia vergognando di essere accostata ad alcune persone... Narvalo minacciato… - Cleo63522213 : RT @DalilaAdrower: L'#Odio in rete non risparmia neanche una creaturina così buffa e tenera ?? Un cucciolo con una codina sul muso?? #NoHate… -