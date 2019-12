L' Europa ci aiuta

huffingtonpost

(Di giovedì 5 dicembre 2019) La scelta è stata molto dibattuta, negata fino a un momento prima dell’inizio della riunione proprio dal presidente dell’Eurogruppo Mario Centeno. Ma, a notte inoltrata, la decisione dei ministri dell’Economia dell’eurozona di rinviare l’ok definitivo alla riforma del Meccanismo europeo di stabilità è stato il bollino che mancava alla certificazione che sul Salva Stati in Italia il governo poteva cadere. Pur di non perderlo, Bruxelles stringe i denti, rimette in primo piano la stabilità finanziaria come valore supremo, superiore a qualsiasi trattativa, eRoma: sul Mes si lavorerà ancora, nessun accordo chiuso in vista la prossima settimana al Consiglio europeo. Si chiude invece questo ennesimo balletto di scontro tra Italia e Ue, ma resta la certezza di una maggioranza traballante nel Belpaese.Nella conferenza stampa ...

