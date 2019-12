L' Antitrust Usa indaga sul cloud di Amazon E la “nuvola” di Jeff Bezos sta cambiando

Bassetti : «Banijay-Endemol - sfida ai colossi Usa. Non temo Antitrust» : L’ad del produttore indipendente franco-italiano: «Mi sembra lunare che ci si voglia tagliare le gambe parlando di concentrazione. La quota di consumo di prodotto americano in Europa è al 30% e la quota di prodotto europeo in Usa è del 4%»