Kessiè ancora nel mirino | è tra le prime scelte di Giuntoli

calciomercato.napoli

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Il centrocampista rossonero non sta vivendo il suo miglior momento al Milan, è l’opzione che piace di più aCALCIOMERCATO NAPOLI – Sono moltissimi i nomi a centrocampo che girano senza sosta intorno al Napoli. Franckè certamente tra questi. L’ivoriano è alla ricerca di una nuova sfida dopo che con il Milan le sue recenti prestazioni non hanno impressionato. Per questosi sta muovendo: al DS del Napoli piace moltissimo ormai da diversi anni e questo non è un mistero. Come non è un mistero che la dirigenza partenopea sta cercando un centrocampista per il mercato di riparazione di gennaio. Può arrivare in prestito oneroso con diritto, il Milan deve monetizzareè stato un giocatore già cercato dalla dirigenza partenopea in passato. Prima che si trasferisse al Milan, oltre alla Roma c’era anche il Napoli ed è sempre stato uno ...

