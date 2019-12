Il producer di Dragon Age 4 stuzzica i fan con un piccolo frammento di uno screenshot

eurogamer

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Il produttore esecutivo di BioWare, Mark Darrah, ci riprova pubblicando unodiAge 4. Solo che questoè di dimensioni minime. Potete distinguere una piccola immagine quadrata nell'angolo in alto a destra appena sopra la scritta "super redacted". Inutile dire che non si può vedere molto, ma a quanto pare è undi uno.Ieri era ilAge Day e i fan della serie hanno espresso il loro amore per tutto ciò che riguardaAge. In questa occasione, Darrah ha pubblicato su Twitter lo "". E' un'immagine davvero minuscola, ma almeno qualcosa di concreto c'è per l'atteso gioco che non sarà lanciato prima di metà 2022.Leggi altro...

