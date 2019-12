Gossip U&D | Ida spiazza Riccardo dopo la proposta di matrimonio | ' Io non ci credo più'

Blastingnews

(Di giovedì 5 dicembre 2019) A Uomini e donne i colpi di scena non mancano mai e l'ultimo è sicuramente quello riguardante la coppia composta da Ida e, i quali continuano ad essere al centro della trasmissione di Maria De Filippi per le loro difficili vicende sentimentali. Le ultimissime dirivelano cheha deciso dire Ida, chiedendole addirittura di convolare a nozze e quindi di diventare sua moglie a tutti gli effetti. Unadi nozze che ha lasciato senza parole la Platano, la quale però, nel dietro le quinte della trasmissione, ha ammesso di avere molti dubbi sul cavaliere. Uomini e donne, ladi nozze diper Ida: lei però ha dei dubbi Nel dettaglio, infatti,l'ennesimo 'momento no' con Ida, il cavaliere di Uomini e donne trono over ha deciso di prendere in mano le redini della situazione e ha chiesto alla Platano di sposarlo. Addiritturasi è ...

ElisaDiGiacomo : U&D, Ida travolta dalle polemiche per la non risposta a Riccardo: ‘Adesso è così’ - BlastingItalia : U&D, Anna Tedesco contro Samuel: 'Non puoi chiedere ad una donna cose intime' - ElisaDiGiacomo : U&D, Anna Tedesco contro Samuel: 'Non puoi chiedere ad una donna cose intime' -