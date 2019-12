Fedez | "Ho un rischio di sclerosi multipla"

tg24.sky

(Di giovedì 5 dicembre 2019) “Durante una risonanza magnetica mi è stata trovata una cosa chiamata ‘demielinizzazione’ nella testa”, che, potenzialmente, può portare a sviluppare lamultipla, malattia neurodegenerativa che colpisce il sistema nervoso centrale. Lo ha detto il rapper milanese, al secolo Federico Lucia (CHI È), in un’intervista a La Confessione di Peter Gomez, in onda giovedì sera. La scoperta durante una risonanza magnetica La scoperta, fatta durante un controllo medico, è stata per il cantante e marito di Chiara Ferragni “motivo per iniziare un percorso per migliorare e per scegliere le mie battaglie”. Ora, ha spiegato commosso l’ex giudice di X-Factor, “devo restare sotto controllo perché, clinicamente, quello che mi hanno riscontrato durante la risonanza magnetica è una sindrome radiologicamente verificata, che si riscontra ...

