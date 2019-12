Sassuolo-Cagliari | probabili formazioni | Nainggolan dietro Simeone e Pedro | Turati dal 1'

Blastingnews

(Di mercoledì 4 dicembre 2019) Domenica 8 dicembre 2019 alle ore 15:00 ci sarà il match tra, valido per il 15° turno di Serie A. La classifica al momento vede i neroverdi in 14a posizione con 14 punti ed una partita contro il Brescia da recuperare, mentre i sardi navigano in 'zona Champions' con 28 punti ed una quarta posizione in campionato che nessuno si aspettava. Nel precedente turno ilha ottenuto un prezioso punto in trasferta contro i detentori del titolo, la Juventus, pareggiando 2-2 con una grande prestazione dell'esordiente portiere classe 2001 Stefanoche si è tolto, tra le altre, lo 'sfizio' di parare una difficile punizione di Cristiano Ronaldo....

