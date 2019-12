Roma | ansia per Dzeko Ancora in dubbio per l’Inter a causa della febbre

calcionews24

(Di mercoledì 4 dicembre 2019)generale per Edin. Il bosniaco non hal’attacco influenzale: di diritto inper la sfida di venerdì con l’Inter L’attacco influenzale che ha colpito Edinsi pensava potesse essere passeggero, invece nella giornata di oggi il giocatorenon hasmaltito la. Per tale motivo è lecito ascrivere il bosniaco tra i giocatori inper la sfida di venerdì sera tra l’Inter e i giallorossi, in programma allo stadio Giuseppe Meazza. I dottori che seguono il calciatore faranno di tutto per far sì che possa essere parte regolarmentesfida. Leggi su Calcionews24.com

