Pillars of Eternity II | Deadfire Ultimate Edition per PS4 e Xbox One ha una data di uscita

Le basse vendite di Deadfire potrebbero costringere Obsidian a "riesaminare l'intero format del gioco" prima di passare a Pillars of Eternity 3 : Ci sarà un Pillars of Eternity 3? Sembra che il design chief della serie voglia capire cosa è andato storto nell'ultimo gioco prima di affrontare un altro sequel.Il gioco di ruolo Pillars of Eternity 2: Deadfire è stato acclamato dalla critica ma ha venduto male rispetto al suo predecessore e ad altri giochi simili. Josh Sawyer di Obsidian ha detto che vuole capire il perché, prima di impegnarsi con Pillars of Eternity 3."Questo non è qualcosa ...