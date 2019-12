Nintendo Switch sarà lanciato in Cina la prossima settimana

eurogamer

(Di mercoledì 4 dicembre 2019) La variante cinese ufficiale diverrà lanciata nellacontinentale la, hanno annunciato Tencent e. Il pacchettovenduto per 2.099 yuan (~ $ 297) e include una copia di New Super Mario Bros. Deluxe. Questo è l'unico titolo ufficialmente approvato per la vendita finora, secondo l'analista Daniel Ahmad di Niko Partners, anche se altri giochi come Mario Kart 8 e Super Mario Odyssey sono in arrivo.Finora sembra che Tencent eabbiano intenzione di lanciare solo il modellooriginale e non loLite più piccolo ed economico. I preordini insono già partiti e la consoleufficialmente in vendita da martedì 10 dicembre.Leggi altro...

