L’amico lo trova morto a 17 anni | ipotesi overdose da psicofarmaci

(Di mercoledì 4 dicembre 2019) Tragedia a San Donà di Piave, in provincia di Venezia, dove un ragazzo di 17a casa dell’amico da cui si era recato a dormire: il sospetto è che a causare il decesso sia stata un’daa Venezia perLa vittima, di cui non sono ancora state rese note le generalità, era residente a Torre di Mosto ma aveva deciso di dormire da un coetaneo dopo aver passato la serata con lui. Il pomeriggio seguente però è avvenuto il tragico rimento: l’amico si è accorto che non respirava più e ha dato l’allarme. La chiamata ai sanitari del 188 è arrivata intorno alle 14:30, ma questi, arrivati sul luogo, non hanno potuto far altro che constatare la morte del 17enne. Sulle cause stanno indagando i Carabinieri, che hanno ascoltato la testimonianza del ragazzo per capire esattamente cosa sia accaduto. Parole su cui stanno mantenendo ...

