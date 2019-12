VIDEO Cagliari-Sampdoria 4-3 | Highlights | gol e sintesi | incredibile rimonta dei sardi

Cagliari - Joao Pedro : «Felice per la doppietta e i tre punti» – VIDEO : L’attaccante del Cagliari Joao Pedro ha commentato la vittoria conquistata allo scadere contro la Sampdoria – VIDEO Il Cagliari continua la corsa al sogno Champions League grazie alla rocambolesca vittoria in rimonta sulla Sampdoria, decisa da una rete nel finale di Alberto Cerri. A dare speranza ai sardi, però, è stata la doppietta siglata in pochi minuti da Joao Pedro. «Felice per la doppietta e i tre ...

Cagliari - Nainggolan : «Questa squadra non molla mai» – VIDEO : Il centrocampista del Cagliari Nainggolan ha analizzato in zona mista la vittoria ottenuta allo scadere contro la Sampdoria – VIDEO Il Cagliari trionfa alla Sardegna Arena contro la Sampdoria grazie a una rete di Alberto Cerri, che permette alla squadra allenata da Rolando Maran di inseguire senza sosta il sogno chiamato Champions League. «Questa squadra non molla mai», ha detto Radja Nainggolan in zona ...

Cagliari - Maran : «Rimonta di cuore e lucidità. Felice per Cerri» – VIDEO : Il tecnico del Cagliari Maran ha analizzato in zona mista la vittoria ottenuta in extremis contro la Sampdoria – VIDEO Il Cagliari rimonta la Sampdoria e conquista tre punti preziosi in ottica europea. Decisiva la rete allo scadere del recupero segnata da Alberto Cerri, entrato in campo da pochissimi minuti. «Rimonta di cuore e lucidità. Felice per Cerri», questo il commento del tecnico Rolando Maran in zona ...

DIRETTA/ Cagliari Sampdoria - risultato 3-3 - streaming VIDEO tv : gara infinita! : DIRETTA Cagliari Sampdoria streaming video tv: orario, quote, probabili formazioni e risultato live della partita valida per la 14giornata di Serie A.

Diretta/ Cagliari Sampdoria - risultato 0-0 - VIDEO streaming tv : casteddu pericolosi : Diretta Cagliari Sampdoria streaming video tv: orario, quote, probabili formazioni e risultato live della partita valida per la 14giornata di Serie A.

DIRETTA CAGLIARI SAMPDORIA/ VIDEO streaming tv : precedenti in favore dei sardi : DIRETTA CAGLIARI SAMPDORIA streaming Video tv: orario, quote, probabili formazioni e risultato live della partita valida per la 14giornata di Serie A.

Diretta/ Napoli Cagliari Primavera - risultato 0-0 - streaming VIDEO tv : si comincia! : Diretta Napoli Cagliari Primavera streaming video tv: orario, probabili formazioni e risultato live della partita di domenica 1 dicembre 2019.

DIRETTA NAPOLI CAGLIARI PRIMAVERA/ VIDEO streaming tv : sono solo tre i precedenti : DIRETTA NAPOLI CAGLIARI PRIMAVERA streaming Video tv: orario, probabili formazioni e risultato live della partita di domenica 1 dicembre 2019.

Diretta Napoli Cagliari Primavera/ Streaming VIDEO tv : è un delicato testa-coda : Diretta Napoli Cagliari Primavera Streaming video tv: orario, probabili formazioni e risultato live della partita di domenica 1 dicembre 2019.

VIDEO/ Lecce Cagliari - 2-2 - : highlights e gol. Calderoni firma il pari al 91'! : Video Lecce Cagliari, 2-2,: highlights e gol della partita, valida nella 13giornata del Campionato di Serie A e disputata al Via del Mare.

Lecce-Cagliari - rissa nel finale! Testate e colpi proibiti fra Olsen e Lapadula : doppia espulsione [VIDEO] : rissa nel finale di Lecce-Cagliari: Lapadula segna il rigore che accorcia le distanze, poi va faccia a faccia con Olsen e scatta il parapiglia. Doppio rosso Finale incredibile fra Lecce e Cagliari. Avanti due a zero grazie alle reti di Joao Pedro e Nainggolan, il Cagliari si fa rimontare nei 5 minuti finali e saltano i nervi. Dopo il rosso a cacciatore, Lapadula segna il calcio di rigore che permette ai salentini di accorciare le distanze, ...

Lecce-Cagliari - gli highlights del match – VIDEO : Lecce-Cagliari, gli highlights del match – VIDEO highlights Lecce Cagliari| E’ terminato il match tra Lecce e Cagliari, match valevole per la 13a giornata di Serie A. Si sono sfidate le due squadre in una sfida bella ed entusiasmante. Andiamo a vedere come è finita, ecco gli highlights del match. Gli highlights di Lecce-Cagliari L'articolo Lecce-Cagliari, gli highlights del match – VIDEO proviene da ForzAzzurri.net.

DIRETTA/ Lecce Cagliari - risultato 0-1 - streaming VIDEO : gol di Joao Pedro su rigore! : DIRETTA Lecce Cagliari streaming video e tv: quote, orario e risultato live della partita del Via del Mare, recupero della 13giornata di Serie A.

DIRETTA/ Cagliari Bologna Primavera - risultato 0-0 - VIDEO streaming tv : si gioca! : DIRETTA Cagliari Bologna Primavera streaming video e tv: probabili formazioni, orario e risultato live della partita valida per il campionato 1.