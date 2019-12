Migranti, Corte: respingimenti illegali

Il Tribunale civile di Roma ha riconosciuto il diritto ad entrare in Italia e a chiedere protezione internazionale a 14 eritrei, che erano stati respinti in Libia. I 14 profughi hanno anche diritto a chiedere un risarcimento. Lo annuncia Amnesty International che aveva promosso ricorso contro il respingimento, avvenuto nel 2009. Tra il 2009 e il 2010,spiega l'organizzazione, "a seguito dell'accordo con la Libia,l' Italia ha effettuato molti.Prassi già ritenuta illegittima dallaeuropea per i diritti umani".(Di martedì 3 dicembre 2019)