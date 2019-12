Il Pd non deve vergognarsi dei valori del passato E forse le sardine possono dargli una

ilfattoquotidiano

(Di martedì 3 dicembre 2019) Qualche commentatore ha sottolineato l’assenza il Pd nelle piazze dellea partite da quella straripante di Firenze. Il Pd a piazza della Repubblica – è stato scritto, ad esempio, dalla direttrice de La Nazione – non c’era. Un’affermazione che può essere vera o falsa al tempo stesso. Dipende da cosa intendiamo. Il Pd non c’era e non poteva esserci, come non poteva esserci nessun partito. In quella piazza ci sono stato per raccontarla e il Pd ce l’ho trovato eccome. Ci ho trovato i suoi elettori, i suoi militanti. C’era soprattutto il popolo della sinistra e c’era anche per parlare alla sinistra. Danilo Maglio, uno degli organizzatori dellea Firenze ha spiegato benissimo quella piazza apartitica, ma che parla alla sinistra al mondo progressista e ha un preciso arcoale (niente a che vedere con i V-day del comico, dove trovavi mischiati fascisti ed ex ...

