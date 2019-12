L’annuncio a sorpresa della Francia | niente motovedette ai libici

“A qualcuno farà molto male”. L’annuncio di Giulia De Lellis arriva a ‘sorpresa’ : cosa è successo : E l’influencer si scoprì scrittrice di successo. Giulia De Lellis è stata letteralmente sommersa dalle vendite del suo primo ed unico libro “Le corna stanno bene su tutto – Ma io stavo meglio senza” è diventato un vero successo editoriale. La conferma la da la stessa ex corteggiatrice di Uomini e Donne sul suo seguitissimo profilo Instagram: “Sono allibita, scioccata… Lo so che lo dico sempre, ma abbiamo venduto ufficialmente più di centomila ...

“La mia vittoria più bella”. Simone Bonaccorsi - L’annuncio a sorpresa scalda il cuore : ‘Temptation Island Vip’ è stata un’avventura molto interessante per Simone Bonaccorsi e Chiara Esposito, che al termine del percorso sono usciti insieme rinnovando il loro amore. Eppure, c’erano state non poche difficoltà. Infatti, durante il reality, soprattutto lei era sembrata completamente a suo agio con i single, mentre l’atteggiamento di lui era sempre stato esemplare perché convinto del suo amore. Nonostante il comportamento di Chiara ...

Vi abbraccio tutti. Nadia Toffa - L’annuncio a sorpresa di mamma Margherita a pochi mesi dalla scomparsa : A pochi mesi dalla scomparsa, la mamma di Nadia Toffa, Margherita fa un annuncio a sorpresa. Lo ha fatto attraverso i canali social ufficiali della figlia al centro, nei giorni scorsi, di polemiche preso di mira degli haters. La donna, che aveva colpito l’immaginario pubblico per la sua forza durante il funerale della giornalista, ha annunciato che il prossimo 7 novembre uscirà il libro ‘Non fate i bravi’. Si tratta dell’ultima fatica letteraria ...

“Mi sposo”. L’annuncio a sorpresa di Eleonora Giorgi a ‘La vita è in diretta’. Cosa sta succedendo : Ospite de ‘La vita in Diretta’, Eleonora Giorgi si è lasciata andare a una serie di considerazioni davanti al microfono di Alberto Matano. L’attrice ha parlato del suo passato, della sua carriera e degli amori. Durante l’intervista è poi stato fatto un riferimento anche al suo ex marito, Massimo Ciavarri, con il quale ha un figlio, e del rapporto che oggi ha con lui e con la donna che è diventata la sua compagna. Alberto Matano ha voluto sapere ...

Il nuovo singolo di Selena Gomez è Lose You To Love Me - L’annuncio a sorpresa : Selena Gomez annuncia il nuovo singolo: si tratta di Lose You To Love Me. La nuova canzone inedita sarà disponibile dal 23 ottobre, in radio e in digitale. Ad annunciarlo ai fan è stata la stessa Selena Gomez attraverso un atteso posto sui social giunto nelle scorse ore. Era già nell'aria che la cantante avrebbe potuto annunciare qualche novità a breve e Selena Gomez non ha deluso le aspettative. Oggi ha annunciato i suoi progetti futuri: ...

Uomini e Donne - L’annuncio a sorpresa di Maria De Filippi : “Si è sposata” : Uomini e Donne, deve essere stata una registrazione più che movimentata quella di mercoledì 25 settembre. Si sa, nello studio di Maria De Filippi le sorprese non mancano mai, ma in questo caso ce ne sono ben 2. Le spiffera entrambe il sito Il Vicolo delle News, sempre aggiornatissimo sul dating show di Canale 5. La prima anticipazione riguarda un addio: Sara Tozzi ha abbandonato il programma.\\Tronista da meno di un mese, la bella modenese ...