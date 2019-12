Google Pixel 4 e Pixel 4 XL costano troppo? Google potrebbe offrirvi un piccolo rimborso

Recensione Google Pixel 4 XL : La Recensione del Google Pixel 4 XL non può prescindere dal prezzo, la versione base costa 899€ e arriva a 999€ quella con la maggiore capacità di archiviazione interna. Non può nemmeno prescindere la fondamentale considerazione che lo smartphone è dotato della versione pura di Android. Android 10, Snapdragon 855, (Continua a leggere)L'articolo Recensione Google Pixel 4 XL è stato pubblicato su PantareiNews da Gianni Fiore

Astrofotografia con gli smartphone Google Pixel? Ecco come funziona : Che le fotocamere degli smartphone abbiano fatto passi da gigante lo sappiamo ormai tutti, ma si resta ancora stupiti dinanzi a una fotografia non editata della Via Lattea, catturata in una buia e limpida notte estiva tramite uno smartphone Google Pixel 4 XL. La foto, inserita all'interno di un lungo articolo, serve a illustrare le capacità della nuova funzione Astrofotografia, un'estensione della modalità notturna della Google

Utilizzate un Google Pixel 2? La beta dell'applicazione Benessere Digitale ha una sorpresa per voi : La beta dell'applicazione Benessere Digitale di Google permette di utilizzare la funzione "flip to shhh" anche sui Pixel 2 e 2 XL

Google ci spiega come funziona la magia della modalità astrofotografia dei Pixel 4 : Google ci permette di scoprire come funziona la modalità astrofotografia sui nuovi Pixel 4 e Pixel 4 XL

Google ci ricasca : alcuni Pixel 4 presentano un vecchio problema ai display che ormai si credeva risolto : Diversi utenti notano che i nuovi Google Pixel 4 mostrano una protezione oleofobica del display di scarsa qualità

Personalizzate al massimo il Pixel Launcher dei vostri Google Pixel 3 - 3a e 4 con Pixel Launcher Editor : Il Pixel Launcher, il Launcher predefinito dei Google Pixel, è assai limitato e consente pochissima personalizzazione, tuttavia da oggi questo non sarà più un problema grazie un particolare strumento.

Attivazione manuale di Astrofotografia e Light Painting? Possibile sui Pixel con questa mod di Google Fotocamera : L'ultimo aggiornamento del porting di Google Fotocamera, Google Camera PX in versione 4.0, introduce una novità per i creativi

Google offre 1 - 5 milioni a chi viola i Pixel : (Foto: Google) Il listino delle ricompense preparate da Google per chi viola i recenti modelli di Pixel può raggiungere fino a 1,5 milioni di dollari ossia quasi 1,4 milioni di euro. La combinazione è possibile se si somma il milione tondo tondo garantito per l'hacking del chip Titan M con il bonus di 500.000 dollari per un eventuale exploit individuato su alcune developer preview di Android ossia le versioni preliminari del sistema

Google regala oltre un milione di dollari a chi viola il chip Titan M dei Pixel : Crede molto nel chip Titan M che Google ha incluso nei suoi smartphone a partire dai Pixel 3

Android 10 causerebbe diversi problemi di connettività a un numero crescente di utenti su Google Pixel 2 : L'aggiornamento ad Android 10 ha causato diversi problemi di connettività Wi-Fi su diversi Google Pixel 2 e Pixel 2 XL

Claw è il primo accessorio di Google Stadia ed è pensato per i giocatori mobile su smartphone Google Pixel : Claw è un accessorio ufficiale per Google Stadia che permette di agganciare un Pixel 3, 3a e Pixel 4 al pad di Google Stadia

Ricarica veloce Google Pixel 4 XL - quanto tempo impiega? : quanto impiega la Ricarica veloce del Google Pixel 4 XL ad effettuare una carica completa della batteria a partire dallo zero per cento? Dotato di una batteria da 3700 mAh e di un alimentatore veloce da 18 W, il Pixel 4 XL deve affrontare concorrenti del calibro di Galaxy Note

Guardate com'è Google Pixel 4 XL nel dettagliato teardown di JerryRigEverything : JerryRigEverything fa a pezzi anche Google Pixel 4 XL nel suo consueto teardown e ci dà delle utili indicazioni sulla sua riparabilità, che è un po' più complessa rispetto ai modelli precedenti.