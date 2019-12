Come lo smartphone cerca la rete cellulare

Astrofotografia con gli smartphone Google Pixel? Ecco Come funziona : Che le fotocamere degli smartphone abbiano fatto passi da gigante lo sappiamo ormai tutti, ma si resta ancora stupiti dinanzi a una fotografia non editata della Via Lattea, catturata in una buia e limpida notte estiva tramite uno smartphone Google Pixel 4 XL. La foto, inserita all’interno di un lungo articolo, serve a illustrare le capacità della nuova funzione Astrofotografia, un’estensione della modalità notturna della Google ...

Scaramaz – Come nasce l’idea dell’amplificatore a zero impatto ambientale per gli smartphone [GALLERY] : Come nasce lo Scaramaz: l’idea nasce da un’esigenza: ascoltare musica, radio, video sullo smartphone… …così è nato Scaramaz!!!! Racconta l’inventore, il Maestro d’Arte Fabrizio Crescentini di Rimini: “tutto è partito da un disegno che è diventato una bozza fatta con l’argilla per poi passare al modello fatto in gesso e rigorosamente a mano. La tecnica è quella del colaggio, dove puoi cambiare la forma dell’argilla, prima ...

Come limitare l’uso dello smartphone ai bambini : L’evoluzione tecnologica ha portato ad un aumento dell’utilizzo di dispositivi elettronici anche da parte dei più piccoli, esponendoli ai rischi che internet e la tecnologia in generale comportano, costringendo quindi i genitori a cercare soluzioni leggi di più...

Migliori microSD per smartphone : Come si classificano e quali acquistare : Migliori microSD – Anche se la maggior parte degli smartphone attuali può contare su almeno 64 GB di memoria interna, e il trend è in continua crescita, capita spesso che lo spazio di archiviazione si esaurisca in fretta. I principali “responsabili” sono da ricercare tra i video, soprattutto con la diffusione di modelli capaci di […] L'articolo Migliori microSD per smartphone: come si classificano e quali acquistare ...

Come chiamare Google Home da smartphone : Anche Google ha deciso di ampliare le potenzialità del proprio speaker intelligente, seguendo le orme del suo competitor numero uno: Amazon Echo. Quest’ultimo dispositivo infatti, dispone della funzione chiamate sin dall’esordio italiano, cosa che invece leggi di più...

Queste due nuove certificazioni del Samsung Galaxy S11 lo posizionano Come uno fra i migliori smartphone del 2020 : Il Samsung Galaxy S11 riceve la certificazione 5G e presenta anche il supporto alla ricarica da 25W L'articolo Queste due nuove certificazioni del Samsung Galaxy S11 lo posizionano come uno fra i migliori smartphone del 2020 proviene da TuttoAndroid.

Spiati dallo smartphone Android a causa di un bug che controlla la fotocamera - ecco Come verificarlo : Secondo un’indagine dei ricercatori sulla sicurezza di Checkmarx, alcuni dispositivi Android potrebbero presentare un difetto di sicurezza, un’app potrebbe registrarti a tua insaputa utilizzando la videocamera e il microfono del dispositivo. Per fortuna, finora non sono stati segnalati attacchi che sfruttano il bug . Tuttavia, i ricercatori di Checkmarx sono stati in grado di creare (Continua a leggere)L'articolo Spiati dallo ...

Ecco Come Samsung vuole stupirci col suo smartphone con display a cascata : Diversi produttori hanno già lanciato smartphone con "display a cascata" e pare che anche Samsung stia preparando un proprio modello dotato di tale soluzione L'articolo Ecco come Samsung vuole stupirci col suo smartphone con display a cascata proviene da TuttoAndroid.

Come collegare Google Home allo smartphone : Proprio Come visto con gli Amazon Echo, anche i Google Home possono essere connessi al telefono sfruttando due soluzioni. Per aiutarvi nell’intera procedura, abbiamo deciso di realizzare un tutorial ad hoc in cui vi spiegheremo leggi di più...

In Italia le eSIM : cosa sono - Come funzionano e smartphone compatibili con Wind e TIM : Le eSIM sono arrivate in Italia a partire da Wind, che ha appena lanciato l'offerta All Digital 50 Test Edition. Trattasi di SIM virtuali che possono essere attivate attraverso un QR Code. Bisognerà, però, che lo smartphone in uso sia compatibile con la tecnologia in questione e che vi sia una rete Wi-Fi disponibile per portare a conclusione il procedimento. Gli iPhone, per farvi un esempio, hanno un percorso tutto loro per l'attivazione delle ...

Migliori microSD per smartphone : Come si classificano e quali acquistare : Migliori microSD per smartphone – Al giorno d’oggi quasi tutti gli smartphone più moderni integrano memorie da almeno 64 GB, una quantità di spazio d’archiviazione sufficiente per app e file multimediali, di solito. Non è così raro infatti ritrovarsi “con la memoria corta”, specie se siamo soliti registrare video in 4K o vogliamo avere a […] L'articolo Migliori microSD per smartphone: come si classificano e quali acquistare proviene ...

eSIM in arrivo in Italia : cos'è - Come funziona e quali smartphone sono compatibili : La nuova eSIM sta per arrivare in Italia. La nuova scheda virtuale che prenderà gradualmente il posto dei piccoli chip in silicio che ci servono per telefonare e andare su Internet sarà la grande protagonista del 2020 complice l'arrivo dei primi smartphone compatibili con il nuovo standard: su tutti iPhone 11, 11 Pro e il Motorola Razr, il primo a funzionare esclusivamente attraverso le eSIM. Proprio il lancio del telefono ...

Display 3D su tutti i 4 bordi : ecco Come potrebbe essere il primo smartphone della serie Samsung Galaxy One : Stando ad un brevetto, nel 2020 oltre ai Samsung Galaxy S11 e Galaxy Note 11 il produttore coreano potrebbe lanciare anche la serie Samsung Galaxy One L'articolo Display 3D su tutti i 4 bordi: ecco come potrebbe essere il primo smartphone della serie Samsung Galaxy One proviene da TuttoAndroid.

Anche HTC prepara il remake di un suo popolare smartphone Come Motorola RAZR 2019 : Drew Bramford su Twitter ha lasciato intendere che HTC sta valutando l'ipotesi di lanciare sul mercato il remake di uno dei suoi modelli più iconici L'articolo Anche HTC prepara il remake di un suo popolare smartphone come Motorola RAZR 2019 proviene da TuttoAndroid.