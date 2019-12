Inter | nel segno del ‘Toro’! Lautaro Martinez è l’uomo in più di Conte | sorpasso alla

Calciomercato Juventus : Chiesa e Tonali sarebbero sempre nel mirino - ma occhio all'Inter : La Juventus starebbe seguendo da tempo alcuni dei migliori talenti del calcio italiano, ovvero Federico Chiesa e Sandro Tonali. L'esterno della Fiorentina al momento è vittima di un problema fisico che lo sta affliggendo da alcune settimane e non è sceso in campo neanche nella sfida di campionato contro il Lecce. Su Chiesa, però, c'è una sorta di giallo dal momento che sono girate mille voci sul suo futuro. Il giovane esterno non sembra sereno a ...

Inter - 12 vittorie in 14 giornate : mai così bene nella sua storia : L’Inter, contro la Spal, ha colto la dodicesima vittoria in 14 giornate: mai cosi bene nella sua storia in Serie A L’Inter coglie l’ennesima vittoria della sua stagione, con una vittoria perentoria in casa contro la Spal, grazie alla doppietta di Lautaro Martinez. I nerazzurri tornano in vetta alla classifica, dopo il pareggio della Juventus. L’Inter coglie quindi la dodicesima vittoria in 14 giornate: nella sua storia ...

Omicidio Luca Sacchi - sequestrato il cellulare di Anastasia. Mercoledì sarà Interrogata dal giudice sui 70mila euro nello zaino : Prosegue l’inchiesta sull’Omicidio di Luca Sacchi, il 24enne colpito a morte il 23 ottobre scorso al quartiere Appio Latino di Roma in seguito a una rapina messa a segno dai 21enni romani Valerio Del Grosso e Paolo Pirino. Dopo l’iscrizione del registro degli indagati di Anastasia, la fidanzata della vittima, gli inquirenti le hanno sequestro il cellulare. Intenzione di chi indaga è analizzare i contatti che la ragazza ha avuto ...

Astronomia : una cometa “Interstellare” protagonista nel cielo di Dicembre 2019 : Sono tanti gli eventi astronomici in programma nel mese di Dicembre 2019: oltre a stelle cadenti e congiunzioni, in cielo sarà protagonista anche una cometa “interstellare”. Si tratta di 2I/Borisov, il secondo oggetto interstellare osservato durante il transito nel Sistema Solare dopo l’asteroide Oumuamua, scoperto nel 2017. Verrà a trovarsi alla minima distanza dalla Terra il 28 Dicembre e di conseguenza la sua luminosità ...

Juve Inter - sfida in campo e sul mercato : il nome nel mirino dei due club : Juve Inter, sfida in campo nella lunga volata verso lo scudetto e sul mercato in vista di giugno: il nome nel mirino dei due club E’ sempre Juve-Inter. In campo, dove il discorso scudetto si è ben presto ridotto ad una sfida a due tra la squadra di Sarri e quella di Conte. Ma non soltanto. Perché i due club sono determinati a contendersi, sul mercato, anche i pezzi pregiati del panorama nazionale. A partire da Tonali, per cui – ...

Incidenti sulle montagne del Piemonte : 3 Interventi del Soccorso alpino nel Torinese e nel Biellese - coinvolte numerose persone : Il Soccorso alpino e Speleologico Piemontese è intervenuto su tre Incidenti occorsi su terreno innevato tra le montagne del Piemonte. Il primo intervento si è svolto tra il Colle del Lys e il Monte Arpone, nel comune di Viù (Torino), dove alcuni componenti di un gruppo di ciaspolatori sono scivolati su neve dura precipitando verso valle. Due hanno riportato alcuni traumi ed escoriazioni e una sospetta frattura a un polso. Recuperati ...

Incidenti in montagna : doppio Intervento del Soccorso Alpino e Speleologico nel gruppo del Carega : doppio intervento per l’area operativa Trentino meridionale del Soccorso Alpino e Speleologico sul gruppo del Carega per due Incidenti distinti ma con una dinamica simile. Il primo intervento si è reso necessario per soccorrere due escursionisti che stavano percorrendo il sentiero 108 e sono scivolati per circa 100 metri lungo un canalone di neve ghiacciata nella Val di Penez a valle del passo Pertica, a una quota di 1.600 metri circa. ...

Terremoto Albania - la Protezione Civile dopo l’Intervista di MeteoWeb a Mantovani : “Già impegnati nella prevenzione strutturale” : dopo l’intervista di MeteoWeb al Prof. Enzo Mantovani a poche ore dal forte Terremoto in Albania del 26 novembre, la Protezione Civile ha pubblicato una nota in risposta alle dichiarazioni dell’esperto. nella nostra intervista, Mantovani aveva affermato: “Il Terremoto dell’Albania è avvenuto nella zona dove avvengono i precursori. Diciamo che di solito ci sono sempre dei tempi nell’ordine di qualche anno prima che gli effetti di quegli ...

Basket - la Virtus Bologna prenderà parte alla Coppa Intercontinentale nel febbraio del 2020 a Tenerife : Con un comunicato apparso sul proprio sito, la Virtus Bologna ha confermato la propria presenza ad un importante torneo internazionale di Basket: la formazione felsinea, che nel 2019 ha vinto la Champions League sconfiggendo il Tenerife ad Anversa, parteciperà alla Coppa Intercontinentale. Con cinque trofei europei in bacheca, le V nere proveranno ad ampliare ancora i propri confini, portando a casa la vittoria nel torneo rinnovato ...

Luca Sacchi - l’omicidio in diretta nelle Intercettazioni : «Voglio fa’ un casino - voglio tutti» : La polizia indagava il su Marcello De Propris e lo ascolta mentre forniva a Del Grosso la marijuana e la pistola. Poi il 21 enne annuncia: «Glieli levo tutti e settanta»

E.Romagna : Gabanelli - ‘da Di Maio no proposta candidatura - né sono Interessata’ : Roma, 29 nov. (Adnkronos) – “Di Maio mi ha chiesto un incontro per conoscere la mia disponibilità ad un eventuale ritorno in Rai. Non mi ha proposto di candidarmi ad alcunché, né io sarei interessata”. Milena Gabanelli risponde così all’Adnkronos in merito all’incontro, alcuni giorni fa a Bologna, con Luigi Di Maio. L'articolo E.Romagna: Gabanelli, ‘da Di Maio no proposta candidatura, né sono ...

Alitalia : Patuanelli - ‘presenza Fs dovrà essere prevista in logica Intermodalità’ : Roma, 29 nov. (Adnkronos) – Il ruolo dello Stato esatto in Alitalia “lo vedremo nelle prossime settimane. La presenza di Fs dovrà essere prevista anche dopo. La presenza di Fs dovrà essere prevista nel piano di rilancio della compagnia in una logica dell’intermodalità”. Così il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli a margine di un evento a Brescia parlando di Alitalia e sottolineando che sta ...