Infortunio Allan | ecco i tempi di recupero del giocatore del Napoli

Mattino : Infortunio Allan - potrebbe rientrare tra una settimana : Lo avevamo appena rivisto tornare a giocare come un tempo che subito dobbiamo rinunciare ad Allan. Il centrocampista brasiliano ha rimediato trauma contusivo nella gara con il Liverpool e questa sera contro il Bologna non ci sarà come scrive il Mattino Una brutta notizia visto che Allan era appena rientrato dopo l’infortunio al ginocchio giocando due grandissime partite contro il Milan e il Liverpool Nulla si sa ancora per i tempi di recupero ...

Napoli – Infortunio Milik - manca un vice Allan e situazione Mertens delicata : Napoli Milik Mertens – A Radio Marte, nella trasmissione “Si gonfia la rete”, sono intervenuti alcuni opinionisti e giornalisti per parlare di diverse situazioni delicate che sono al’ordine del giorno in casa Napoli. Questi i loro interventi riportati da ForzAzzurri.net: Piotr Dumanovski, giornalista polacco: “Credo che l’Infortunio di Milik sia meno grave di ciò che si pensi. O almeno, ce lo auguriamo visto anche ...

Dall’infermeria : Infortunio Allan non grave : infortunio Allan non grave Buone notizie dall’infermeria del Napoli: non grave l’infortunio di Allan. Il brasiliano, infatti, oggi si è sottoposto ad accertamenti strumentali che hanno evidenziato un trauma distorsivo del ginocchio destro con interessamento del tendine popliteo. A renderlo noto è stato lo stessa SSC Napoli. Il forte centrocampista sarà sicuramente assente contro la Roma. PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL ...

Infortunio Allan - l’esito degli accertamenti : le ultime in casa Napoli : Infortunio Allan – Il Napoli è reduce dallo scoppiettante pareggio in campionato contro l’Atalanta, non sono mancate le polemiche per un calcio di rigore non fischiato su Llorente. Gli azzurri hanno dovuto fare i conti con l’Infortunio del centrocampista Allan, nelle ultime ore il calciatore è stato sottoposto ad accertamenti, ecco il report dell’allenamento. Gli azzurri preparano il match contro la Roma ...

Napoli - Allan sottoposto ad esami strumentali dopo l’Infortunio al ginocchio : il report medico : Il centrocampista azzurro ha lasciato il campo dopo dieci minuti dall’inizio del match con l’Atalanta, per via di un duro colpo al ginocchio destro Notizie non proprio positive per quanto riguarda Allan, il brasiliano ieri infatti ha riportato un infortunio al ginocchio che lo ha costretto ad uscire dopo dieci minuti dall’inizio del match con l’Atalanta. Il giocatore del Napoli si è sottoposto oggi ed esami ...

Diretta/ Napoli Atalanta - risultato 0-0 - video streaming tv : Infortunio per Allan! : Diretta Napoli Atalanta streaming video e tv: probabili formazioni, orario, quote e risultato live del match valevole per la decima giornata di Serie A.