Dl fisco | Borgonzoni | ‘da Pd ennesimo salasso a Emilia Romagna’

(Di domenica 1 dicembre 2019) Roma, 1 dic. (Adnkronos) – “Dopo le nuove tasse su plastica, zucchero e auto (che anche rimodulate nuove tasse rimangono) dal governo amico di Bonaccini arriva un’altra stangata. Questa volta a farne le spese sarà il turismo riminese: il dlinfatti apre la possibilità, per il Comune, di aumentare la tassa di soggiorno fino a 10 euro. Una misura che sembra studiata apposta per penalizzare, per l’ennesima volta, la nostra Regione e un comparto fondamentale come quello turistico”. Così la candidata alla presidenza della Regione, la leghista Lucia, dopo che “il Mibact ha spiegato che la tassa per il turismo si rivolge specificamente a Comuni come Rimini”.“Il Pd cambia pelle, nasconde i simboli, ma il suo modo è sempre identico – accusa– affamare i Comuni, costringendoli ad alzare i balzelli ...