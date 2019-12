DIRETTA F1 | Live gara GP Abu Dhabi 2019 | Leclerc è secondo | Hamilton in fuga

LIVE Juventus-Sassuolo 2-2 - Serie A calcio 2019-2020 in DIRETTA : deludente pareggio per i bianconeri. Pagelle e highlights : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER VIDEO, highlights, GOL E SINTESI DI Juventus-Sassuolo 14.30 Grazie per averci seguito e appuntamento al prossimo LIVE! Pagelle: JUVENTUS (4-3-1-2): Buffon 5; Cuadrado 5.5, Bonucci 6.5, De Ligt 5, Alex Sandro 6; Emre Can 5 (54′ Matuidi 6), Pjanic 6, Bentancur 6.5; Bernardeschi 5 (54′ Dybala 6.5); Ronaldo 6, Higuain 5 (79′ Ramsey 6). All. Sarri 5. SASSUOLO (4-2-3-1): Turati ...

LIVE Inter-Spal - Serie A calcio 2019-2020 in DIRETTA : nerazzurri per il sorpasso in classifica sulla Juventus : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:30 Grande occasione quest’oggi per l’Inter, che con un successo effettuerebbe il sorpasso ai danni della Juventus, bloccata sul pari interno dal Sassuolo nell’anticipo delle 12:30. 14:26 La Spal è, insieme al Leganes, la squadra ad aver mandato in rete meno giocatori nei top 5 campionati europei (solo tre: Petagna, Kurtic e Di Francesco). Gli uomini di Semplici non trovano il ...

LIVE F1 - GP Abu Dhabi 2019 in DIRETTA : scappa Hamilton - lotta Leclerc - rimonta Bottas : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11° giro/55 Leclerc incrementa il vantaggio su Verstappen, 2″6 tra i due. Davanti Hamilton è un diavolo scatenato, 5″5 di gap sulla Ferrari. 10° giro/55 Hamilton, in ogni tornata, rifila 3-4 decimi a Leclerc, un gap generato interamente nel terzo ed ultimo settore. 9° giro/55 Al momento Mercedes irraggiungibile, Ferrari e Red Bull si sfidano per il secondo posto. 9° giro/55 ...

LIVE Parma-Milan - Serie A calcio 2019-2020 in DIRETTA : i rossoneri vogliono tornare al successo : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.35 Il grande ex: Matteo Darmian ha esordito in Serie A con la maglia del Milan (nel maggio 2007 contro l’Udinese). Il difensore del Parma ha collezionato complessivamente quattro presenze con i meneghini nella massima Serie. 14.30 Dopo il turno di squalifica nei rossoneri rientrano dal primo minuto sia Bennacer sia Calhanoglu. 14.25 Curiosità: Milan e Parma sono le uniche due squadre a non aver ancora ...

Live F1 - GP Abu Dhabi in DIRETTA : Hamilton leader - Leclerc supera Verstappen : 3° giro - Hamilton + 2"8 Leclerc +4"7 Verstappen +6" Vettel poi Albon Norris Sainz Ricciardo Hulkenberg Magnussen Perez Giovinazzi Stroll Bottas Raikkonen Kvyat Grosjean Kubica...

LIVE F1 - GP Abu Dhabi 2019 in DIRETTA : Leclerc sorpassa Verstappen e va a caccia di Hamilton! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3° giro/55 Vettel è vicinissimo a Verstappen, vediamo se proverà un nuovo attacco. 3° giro/55 Leclerc prova a non far scappare Hamilton, ma perde 3 decimi dal britannico. Ha lasciato all’avversario 0.8 solo nel terzo settore, come accadeva in qualifica. 2° giro/55 Hamilton al comando con 1″3 su Leclerc, 3″1 su Verstappen e 3″9 su Vettel. 5° Albon, 12° Giovinazzi, partito ...

LIVE Juventus-Sassuolo 2-2 - Serie A calcio 2019-2020 in DIRETTA : Ramsey vicino al vantaggio! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 90′ Ci saranno quattro minuti di recupero. 89′ Fuori Boga e dentro Peluso per il Sassuolo. 88′ Ramsey botta in area di rigore, Turati in due tempi riesce a recuperare il pallone. 86′ Assedio Juventus, giallo per Muldur che stende Alex Sandro. 84′ Ramsey per Dybala che da fuori prova di sinistro, palla fuori sopra la traversa. 82′ Giallo per Kyriakopoulos che perde ...

DIRETTA F1 - Live gara GP Abu Dhabi 2019 : si parte - Ferrari sotto investigazione per la benzina! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Live 14.11 La Ferrari, nelle ultime gare, ha sempre fatto fatica in partenza: sarà un altro degli aspetti su cui lavorare in vista del lancio della nuova vettura. 14.10 Giro di ricognizione a Yas Marina. 14.10 Anche il polacco Kubica oggi saluta la F1. 14.08 Ultima gara in carriera oggi per il tedesco Nico Hulkenberg. Un pilota di valore, cui è sempre mancata la grande occasione in un top-team. Which one is ...

LIVE Juventus-Sassuolo 2-2 - Serie A calcio 2019-2020 in DIRETTA : Cristiano Ronaldo pareggia su rigore! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 77′ Non rinuncia a ad attaccare il Sassuolo, ora possesso palla neroverde. 75′ Miracolo di Turati che devia oltre la traversa un tiro di destro di Dybala. 73′ Esce Djuricic ed entra Muldur per il Sassuolo. 71′ Contropiede con Higuain che mette in mezzo per Dybala che tira di destro ma trova il corpo di Ronaldo in posizione di fuorigioco davanti la porta. 69′ ...

LIVE Sport Invernali - DIRETTA 1° dicembre : Italia straripante nello short track. Boe vince la sprint di biathlon : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Sport Invernali, oggi domenica 1° dicembre. Ci aspetta una giornata ricchissima di impegni con tantissimi eventi tutti da seguire in compagnia, minuto dopo minuto per non perdersi davvero nulla. L’Italia vuole sognare davvero in grande dopo la memorabile giornata di ieri che ci ha regalato la vittoria nella staffetta mista di biathlon, la doppietta di Marta Bassino e Federica Brignone nel ...

LIVE Biathlon - 10 km Sprint Oestersund 2019 in DIRETTA : Johannes Boe riparte da dove aveva iniziato - vincendo. Bormolini al miglior risultato della carriera : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.50 E’ tutto per questa lunga DIRETTA, buon pomeriggio da OA Sport. 13.48 Ottavo posto finale per Johannes Dale che cede di 7 decimi all’arrivo rispetto al tedesco e di poco più di un secondo da Fourcade!! E’ nata un’altra stella in Norvegia.. . 13.47 COSA STA FACENDO DALE! Il norvegese VOLA è resta davanti a Kuehn a 500 metri dal traguardo! 13.45 Intanto che si aspetta ...

LIVE F1 - GP Abu Dhabi 2019 in DIRETTA : Hamilton favorito - la Ferrari di Leclerc investigata : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.00: 10′ al via della corsa! 13.57: In Ferrari non si preoccupano più di tanto dunque per questa discrepanza sulla benzina. Ne sapremo di più dopo la gara. 13.55: E’ il momento dell’inno in circuito. Concentrati tutti i piloti, desiderosi di ben figurare in quest’ultimo atto. 13.54: “Abbiamo visto anche noi la notizia, non è chiaro di cosa si tratti. Se ne parlerà durante ...

