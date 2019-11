Pippo Callipo si candida in Calabria Zingaretti | PD lo sosterrà

blogo

(Di sabato 30 novembre 2019) Il noto imprenditoreha deciso di scendere in campo ersi alle elezioni regionali del 26 gennaio 2020. Ha annunciato la suatura con una nota in cui ha scritto:"Esponenti della società civile, delle organizzazioni sindacali e datoriali mi chiedono un impegno diretto. Ho scelto di accettare la sfida. Lancio un forte appello a partiti e movimenti civici: uniamoci e portiamo avanti questa battaglia di legalità, trasparenza e rinnovamento, facciamolo con coraggio senza badare a rendite di posizione e tatticismi. Io ci sono. Io Resto in"Immediato è arrivato l'endorsement del PD tramite una nota del suo segretario nazionale Nicola, che ha scritto:"Il Partito Democratico locon il massimo impegno e garantirà la stessa carica innovatrice e rigeneratrice che mette in campo la suatura. Ora tutto il Pd calabrese si unisca intorno ...

