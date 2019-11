Oroscopo Cancro | dicembre | difficoltà per i sentimenti

L'Oroscopo del 1° dicembre : Cancro orgoglioso - giornata difficile per i Pesci : L'oroscopo del 1° dicembre annuncia che in questa giornata i nativi del Leone dovranno fare delle scelte importanti, mentre le persone dello Scorpione devono cogliere al volo le opportunità di lavoro. Nel dettaglio, l'astrologia della giornata di domenica e le previsioni degli astri per i 12 segni dello Zodiaco....Continua a leggere

L'Oroscopo di domani 1 dicembre e classifica : ok l'amore per Toro - abbuffate per Cancro : L'Oroscopo di domani 1° dicembre è pronto a svelare che tipo di giornata sarà. Sotto degli ottimi influssi parte un nuovo mese ricco di feste e buoni propositi. A caratterizzare questa promettente domenica è una smagliante Luna crescente che in genere favorisce la passione e l'energia. Questo significa che si accinge ad essere una giornata valida per chi desidera una gravidanza, tagliarsi i capelli, fare dei cambiamenti generici oppure portare ...

L'Oroscopo dell'1 dicembre : dubbi d’amore per Cancro - emozioni per Capricorno : L’oroscopo di domenica 1° dicembre rivela che questo mese partirà in maniera abbastanza curiosa. Chi ha chiuso novembre lasciando irrisolte alcune questioni, potrà correre ai ripari e ottenere un chiarimento. L’amore e la salute saranno in ripresa per la maggior parte dei simboli zodiacali, anche se i nativi del Cancro nutriranno dubbi profondi. Per i Pesci tornerà la serenità all’interno delle mura domestiche. Andiamo a vedere nel dettaglio le ...

Oroscopo del 30 novembre : recupero per i Gemelli - stallo sul lavoro per il Cancro : L’Oroscopo di sabato 30 novembre rivela che questo mese si concluderà in modo molto interessante per i nativi sotto diversi segni zodiacali. Per i Gemelli e per il Leone sarà una giornata di recupero, mentre l'Acquario, dalla serata, avrà la Luna nel segno. Approfondiamo le previsioni astrologiche segno per segno per l'ultimo giorno del mese....Continua a leggere

Oroscopo weekend fino all'1° dicembre : conti per il Cancro - bene l'amore per i Gemelli : L'Oroscopo del weekend dei giorni 30 novembre e 1° dicembre è pronto a rivelare come si conclude questa settimana per ciascun segno dello zodiaco. Dopo giornate frenetiche e ricche di consumi, per molti è arrivato il momento di riposare e di staccare la spina. Sia i nati dell'Ariete che del Cancro devono deve fare i conti con le finanze. Per i Gemelli si prospettano due giornate valide per l'amore. Approfondiamo leggendo le seguenti previsioni ...

Oroscopo 17 dicembre : Cancro distratto - Toro creativo : Nella giornata di martedì 17 dicembre molta tensione caratterizzerà i segni di fuoco, in particolare per l'Ariete. Però ci sarà anche molta positività per i segni di aria sul lavoro come per il segno dei Gemelli, e sulle amicizie come per il segno della Bilancia. Energie rinnovate per i segni di terra, specialmente per il Capricorno e la Vergine, i quali sul piano lavorativo supereranno sé stessi. A seguire, le previsioni astrologiche della ...

L'Oroscopo di domani 29 novembre e classifica : venerdì di shopping per Cancro e Pesci : L'Oroscopo di domani, venerdì 29 novembre, è pronto a svelare che tipo di giornata sarà. La Luna sarà ancora in piena fase crescente, per cui in questo momento i sogni continuano a trovare terreno fertile. Qualsiasi iniziativa risulterà favorita ed anche la mente sarà più lucida che mai. Alle porte del week-end molti segni saranno alle prese con uscite o shopping come nel caso dei nativi di Cancro e Pesci. Amore, famiglia, denaro, approfondiamo ...

Oroscopo 2-8 dicembre - settimana stellare per Cancro e Bilancia : L'Oroscopo dal 2 all’8 dicembre annuncia una settimana piena di attività e faccende. Con le festività natalizie alle porte, ciascun segno avrà un bel po’ di lavoro da recuperare e ultimare. I nati del Cancro e della Bilancia vivranno una stellare settimana in cui dovranno occuparsi degli addobbi, come da tradizione. Qualcuno farà una serie di acquisti inaspettati e molti altri dovranno prendere delle importanti decisioni. Scopriamo cosa ...

L'Oroscopo di domani 28 novembre - previsioni da Ariete a Vergine : buon giovedì per Cancro : L'oroscopo di domani giovedì 28 novembre 2019 continua in questa sede relativamente ai primi sei segni zodiacali. In evidenza, oltre all'attesa classifica stelline del giorno, ci sono anche le predizioni astrali su amore e lavoro che, come da titolo, in esclusiva per i soli Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Prima di iniziare a declamare il probabile andamento riservato alla giornata in analisi, con piacere segnaliamo la presenta ...

L'Oroscopo dell'amore per i single del 27 novembre : Cancro sincero - Bilancia frizzante : Gli astri, nelL'oroscopo dell'amore per i single di mercoledì 27 novembre, esigono chiarezza da ciascun segno zodiacale e spronano a fare discernimento nei propri cuori per poi affrontare le situazioni sentimentali con maggiore consapevolezza. Non saranno ammesse scorciatoie nelle previsioni astrologiche seguenti, i simboli dello zodiaco alle prese con le faccende del cuore dovranno affrontare le situazioni con maggiore coraggio e un'apertura ...

L'Oroscopo di mercoledì 27 novembre : Mercurio in trigono a Cancro - Scorpione irresistibile : Durante la giornata di mercoledì 27 novembre, i nativi Cancro saranno in sintonia con il partner, grazie anche ad un po’ di buona sorte fornita dal pianeta Mercurio, mentre Venere perfeziona il suo transito verso il segno del Capricorno, permettendo loro di avere un formidabile intuito sul posto di lavoro. Toro terrà ben a mente i propri rapporti familiari, mentre Marte e Plutone spalleggeranno i nativi Scorpione, aumentando l'intesa di coppia. ...

L'Oroscopo del giorno 27 novembre : Cancro insoddisfatto - recupera la Vergine : Una nuova settimana è da poco iniziata e con essa il mese di novembre sta per volgere al termine: vediamo dunque quali sono i presagi degli astri e delle stelle su amore, lavoro e salute per i dodici segni per la giornata di mercoledì 27 novembre. Inizia per la Vergine un momento di recupero, le prossime giornate infatti si riveleranno vantaggiose sia per l'amore che per il lavoro. Le stelle sorridono al Capricorno, che con l'avvicinarsi della ...

L'Oroscopo di domani 27 novembre e classifica : progetti ambiziosi per Cancro e Pesci : L'oroscopo di domani 27 novembre, è pronto a rivelare che mercoledì sarà per tutti i 12 segni dello zodiaco. La Luna crescente favorisce i progetti, la comunicazione e la voglia di indipendenza. Per questo in molti desidereranno starsene da soli, magari a riflettere sulla propria vita oppure a cercare di capire che strada prendere. Nonostante ciò, questa sarà anche una giornata particolarmente uggiosa. Tuttavia, i segni d'acqua, come Cancro, ...

L'Oroscopo del 26 novembre : Toro felice - Cancro sotto stress : L'oroscopo di martedì 26 novembre vedrà Gemelli e Vergine alla prese con un incontro inaspettato, mentre Leone e Pesci avranno delle grosse soddisfazioni. Entriamo ora nel dettaglio delle previsioni giornaliere per tutti i dodici segni dello zodiaco....Continua a leggere